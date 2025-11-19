Irak'taki Şii Koalisyonu Seçimlerde Zaferi Kutluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak'ta yapılan parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarına göre, Şii siyasi ittifaklar önemli bir başarı elde etti. Koordinasyon Çerçevesi, yaklaşık yüzde 58 oranında sandalye kazanarak, seçimlerin galibi olarak öne çıktı. Bu sonuç, bölgede uzun süredir devam eden güç mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Seçim sonrası yapılan açıklamalarda, Koordinasyon Çerçevesi'nin Irak parlamentosunun en büyük grubu olduğu vurgulandı. Bu zafer, Irak iç politikasında Şii gruplar arasında yeni bir güç dengesi kurulmasını sağlarken, bölgedeki jeopolitik gelişmeler açısından da önemli bir kırılma noktası olarak görülüyor. Ayrıca, yeni hükümet kurma sürecinde yapıcı diyaloğun ve uzlaşı arayışlarının ön plana çıkması bekleniyor.

Ülkedeki siyasi uzmanlar, bu sonuçların hem Irak’ın iç istikrarı hem de bölgesel ilişkiler açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bağdat’ta yapılan değerlendirmelerde, özellikle İran destekli grupların güçlü konumunu yeniden pekiştirmesi, bölgedeki gerginliği artırabilirken, bölgesel aktörlerin yeni politikalar geliştirmesi gerekiyor. Yenilenen güç dengeleri, Irak'ın geleceğinde yeni bir sayfa aralayacak gibi görünüyor.