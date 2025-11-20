Avrupa Başkentlerinde Yeni Endişe: Washington’un Lübnan’a Yönelik Baskısı Daha Yeni Başlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Ordusu’nun son günlerde yaptığı açıklama, ülkenin tarafsızlığını koruma ve dış çatışmalara sürüklenmeme kararlılığını yeniden vurgulamıştı. Ancak bu açıklamaya ABD cephesinden gelen hızlı ve sert itiraz, Avrupa’daki diplomatik masalarda yeni bir tartışma başlattı. Avrupa’nın önde gelen diplomatik kaynaklarına göre Washington’ın bu tavrı, geniş kapsamlı bir baskı planının yalnızca başlangıcı.

Brüksel, Paris ve Berlin’de yapılan değerlendirmelerde, ABD’nin Lübnan Ordusu’nu Hizbullah karşısında yeniden konumlandırma niyetini gizlemediği, bunun için ekonomik yardımlar ve askerî programlar üzerinden daha ağır koşullar dayatmaya hazırlandığı konuşuluyor. Avrupalı diplomatlar, Washington’ın Lübnan’ın iç dengelerini zorlama eğiliminin, bölgede kırılgan yapıyı daha da riskli bir noktaya taşıyacağını düşünüyor.

Avrupa başkentlerinde öne çıkan bir diğer görüş ise ABD’nin yaklaşımının, Lübnan’ı kendi güvenlik stratejisinde bir “basınç alanı” olarak kullanmak istediği. Bu çerçevede Atlantik hattının planları, ordunun geleneksel rolünü dönüştürmeyi ve Lübnan devletinin direniş karşısında daha sert bir pozisyona itilmesini içeriyor.

Lübnanlı siyasi çevreler ise bu baskıların iç manevra alanını daraltacağı ve dış müdahale girişimlerini daha görünür kılacağı konusunda hemfikir. Direniş cephesine yakın kaynaklar, Avrupa’nın hisseden endişesinin boşuna olmadığını, Washington’ın önümüzdeki haftalarda Lübnan üzerinde çok daha kapsamlı adımlar deneyeceğini belirtiyor.

Tüm bu tartışmalar, Lübnan’ın yalnızca bölgesel değil küresel güçlerin yeniden şekillenen hesaplarında da kritik bir konuma oturduğunu ortaya koyuyor.