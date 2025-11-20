Mossad’ın İzleri Ortaya Saçıldı: İranlı Bilim İnsanlarına Suikastların Perde Arkası Resmileşti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da yayımlanan belgeler, yıllardır uluslararası hukuk çevrelerinin tartıştığı bir gerçeği doğruladı. İran’ın nükleer altyapısında kritik roller üstlenen bilim insanlarına yönelik 2010–2012 arasındaki suikast serisinin, resmî kayıtlarla ilk kez Mossad operasyonu olarak tanımlanması, hem bölgesel hem de küresel düzeyde güçlü bir siyasi etki yarattı.

Belgelere göre İsrail, söz konusu dönemde İran’ın nükleer kapasitesini sekteye uğratmak amacıyla bir dizi örtülü operasyon yürüttü; saldırıların planlamasından sahadaki infaz timlerine kadar tüm mekanizma doğrudan Mossad çizgisinde hareket etti. O yıllarda Tahran sokaklarında motosikletli saldırganlarla gerçekleştirilen bombalı suikastların ardındaki bu yapı, şimdi ABD kayıtlarında da açık biçimde yer alıyor.

İranlı güvenlik uzmanları, belgelerin ortaya koyduğu tablonun “devlet eliyle yürütülen terör eylemlerinin” yıllar sonra da olsa teyit edilmiş olmasının önemli bir kırılma olduğunu belirtiyor. Direniş cephesi ise bu ifşaların, bölgedeki hiçbir saldırının boşlukta gerçekleşmediğini ve İsrail’in İran’ın bilimsel ilerleyişine yönelik düşmanca stratejisinin uluslararası belgelerle kanıtlandığını vurguluyor.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, Washington–Tel Aviv hattındaki istihbarat işbirliğinin boyutlarına ilişkin yeni tartışmaları da tetiklemiş durumda. Diplomatik çevrelerde, bu ifşaların İsrail’in gelecekteki operasyonlarının daha fazla sorgulanmasına yol açacağı ve bölgedeki gerilim başlıklarından biri hâline geleceği konuşuluyor.

Tahran cephesi ise belgeleri “gecikmiş bir hakikat” olarak yorumluyor ve suikastlarda yaşamını yitiren bilim insanlarının dosyalarının uluslararası hukuk önüne yeniden taşınması için adımlar atılabileceği mesajını veriyor.