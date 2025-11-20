Ankara’nın Afrika Açılımı: Erdoğan G20 Öncesi Yoğun Diplomasiye Hazırlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye’nin dış politikada hem Batı’nın baskılarına hem de bölgesel kuşatma girişimlerine karşı manevra alanını genişletmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşecek ziyaret, diplomasi çevrelerinde yakından izleniyor. Erdoğan’ın 22–23 Kasım’daki zirvede özellikle küresel adalet, ekonomik eşitsizlik ve Gazze’deki insani kuşatmanın son bulmasına ilişkin mesajları öne çıkaracağı belirtiliyor.

Zirvenin Güney Afrika’da yapılması ise Ankara açısından ayrı bir önem taşıyor. Direniş hattına yönelik saldırıların karşısında net bir duruş sergileyen Johannesburg yönetimi, son bir yıldır uluslararası arenada sömürgeci politikalara karşı en sert çıkışı yapan ülkeler arasında bulunuyor. Bu nedenle Ankara’nın Afrika’daki temasları, yalnızca ikili ilişkileri değil, Batı merkezli düzenin sorgulandığı yeni dönemin ortak zeminini de güçlendirmeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğini, dosyaların başında ise Gazze, enerji güvenliği ve küresel ticaret sisteminin adaletsizlikleri olacağını aktarıyor. Türk heyeti ayrıca Afrika’nın kalkınma projeleriyle direniş coğrafyasındaki insani krizler arasında yeni bir dayanışma hattı kurmayı hedefliyor.

Ziyaretin sonuçlarının, Türkiye’nin hem Afrika’da hem de çok taraflı platformlarda atacağı yeni adımların çerçevesini belirlemesi bekleniyor.