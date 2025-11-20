Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’ın haklı direnişi karşısında Avrupa’nın üç güçlü ülkesi tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nda İran aleyhine hazırlanan tasarı, bölgesel ve küresel dengeyi sarsacak haksız bir girişim olarak değerlendirildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bu girişimin uluslararası kurumların bağımsızlığını ve güvenilirliğini zedeleyeceğini belirterek, siyasi amaçlarla yapılmasına tepki gösterdi.

Arakçi, “Bu tür karar tasarıları, gerçekleri görmezden gelip politik baskıların aracı haline gelmiştir. İran’ın nükleer programı tamamen barışçıl ve uluslararası denetim altındadır. Bölgemizin istikrarını tehdit eden bu hamleler, direnişin haklı sesini susturamayacaktır,” dedi.

Avrupa’nın güçlü ülkelerinin bu siyasal hamlesi, adil uluslararası düzenin ve bölgesel barışın savunucusu olarak İran’ın duruşunu daha da güçlendirdi. Direniş yanlısı tutum, bu tür siyasi manevralara karşı kararlılığı ve haklı gerekçeleriyle dikkat çekiyor.