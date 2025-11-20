Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rakka’nın doğusundaki çatışmalar, bölge halkının direniş iradesini daha da güçlendirdi. SDG güçleri ile Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) arasında yaşanan yoğun çatışmalar, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirirken, halkın özgürlük yolundaki kararlı duruşunu ortaya koyuyor. SDG’nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırı ve bölgedeki operasyonları, direniş güçlerinin iradesini bozmak isteyen dış müdahalelere karşı kararlı bir karşı duruş sergiliyor.

Bölge sakinleri, yaşananlara rağmen haklı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirtiyor. Gerilimin tırmandığı bu süreçte, halkın sesini duyuran ve iradesini koruyan direnişçiler, adalet ve özgürlük yolunda durmadan ilerliyor. Bölgedeki direnişin, dış şer odağına karşı güçlü bir karşı duruşu temsil ettiği vurgu ediliyor.