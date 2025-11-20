Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD'nin Ukrayna’ya ilişkin sunduğu barış planı, bölgede yeni bir gerilim ve tartışma yaratmaya devam ediyor. Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre, plan kapsamında Ukrayna’dan bazı toprakların ve silahların vazgeçilmesini öngören teklifler, Kiev’de büyük tepkiyle karşılanmakta. Bu plan, ABD’nin Ukrayna’da sürdürülen savaşı sona erdirmek adına yaptığı girişimlerin en tartışmalı ve en çok eleştirilen varyantlarından biri oldu.

Planın detaylarına göre, ABD, Ukrayna’nın önemli toprakların kaybını kabul etmesini ve silahlı güçlerini küçültmesini istiyor. Bu karar, savaşın kırılma noktası olmasının yanı sıra, bölgedeki direnç hareketlerini ve uluslararası desteği de derinden sarsabilir. Ukrayna yönetimi ve bölgedeki direniş güçleri, bu geri adımı “kabul edilemez” olarak nitelendiriyor ve uluslararası toplumun dikkatini bu konuda yoğunlaştırıyorlar.

Dış politikada yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen bu gelişmeler, bölgesel dengeleri altüst edebilir ve Ukrayna direnişinin ruhunu daha da güçlendirecek nitelikte. Kiev ve müttefikleri, bu plana karşı güçlü bir duruş sergileme kararı aldı. Bölgedeki savaşın sonunda barışın sağlanabilmesi için yapılması gerekenler ise, hem askeri hem de diplomatik çabaların koordine edilmesini zorunlu kılıyor.