İsrail’in Kuneytra’daki Yeni Kontrol Noktaları, Bölge Halkını Tedirgin Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal güçleri, Kuneytra kırsalında iki yeni kontrol noktası kurarak bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı. Bu hamle, bölgedeki askeri hareketliliğin artmasına ve yerel halk arasında ciddi bir tedirginlik oluşmasına yol açtı. Bölgeye yönelik baskılar, sadece kara devriyeleriyle sınırlı kalmayıp, İsrail savaş uçaklarının sık sık gerçekleştirdiği hava hareketliliğiyle de destekleniyor.

Suriye’nin Kuneytra vilayetinde, İsrail ordusunun kurduğu kontrol noktaları, sivillerin günlük yaşamını ve hareket özgürlüğünü olumsuz etkiliyor. Bölgede araç ve kimlik kontrolleri yoğunlaşırken, yerel halkın tarım arazileri ve geçim kaynaklarına yönelik psikolojik ve fiili baskılar artıyor. Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bu hareketler, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor.

Baskınlar ve sıkı denetimler, bölgedeki direniş ruhunun kırılması için yapılan stratejik bir adım olarak yorumlanırken, halkın iradesi ve direnişi bu adımlara karşı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki askeri varlığın artması, direnişin haklı sesini bastıramayacak güçlü bir reaksiyon doğuruyor.