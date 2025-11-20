Rakka’daki Çatışmaların Ardından, Direniş Güçleri Yoğun Direnişte

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rakka kırsalında yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerilimi yeniden alevlendirdi. Suriye güçleri ile SDG (PKK/YPG) arasındaki yoğun çatışmalar, özellikle Maadan bölgesinde şiddetli şekilde sürdü. Suriye ordusunun bu bölgedeki mevzilerine karşı düzenlenen saldırıda, iki HTŞ mensubunun hayatını kaybettiği ve birçok noktanın kısa süreliğine el değiştirdiği bildirildi. Organize karşı taarruzla, örgüt mevzilerini tekrar kontrol altına aldı.

Direniş güçleri ve yerel halk, bu saldırılara rağmen direniş iradelerini sürdürüyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve çatışmalar, çatışmanın bölgede derinleştiğine işaret ediyor. SDG’nin saldırılara karşı verdiği karşılıklar ve Suriye ordusunun mevzilerini koruma çabaları, bölgedeki istikrarsızlığın süreceğine dair güçlü göstergeler. Bu gelişmeler, bölgedeki direniş ve direnişçilerin kararlılığını ortaya koyuyor.