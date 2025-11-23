UAEK’nin Kararı Tahran’da Tepki Topladı: “Süreci Sabote Eden Bir Adım”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu’nun İran aleyhine kabul ettiği karar tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu adımın Ajans’ın çalışma mekanizmalarıyla bağdaşmadığını vurguladı. Sözcü, “Bu karar tasarısı UAEK’nin çalışma usullerine aykırıdır; yardımcı olmak yerine yalnızca süreci karmaşıklaştırmakta ve Ajans’ın işleyişine müdahale anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Tahran, son yıllarda teknik niteliği ağır basan nükleer denetim sürecinin siyasi baskılar altında şekillendirilmeye çalışıldığını sık sık dile getiriyor. Sözcü, kararın hazırlanış biçiminin ve kabul edilme hızının “belirli çevrelerin önceden kurguladığı bir baskı politikasının parçası” olduğunu belirterek, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin hiçbir dış baskı altında yeniden tanımlanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

İran tarafı, Ajans ile yürütülen teknik temasların sürdürüleceğini ancak bu tür siyasi tasarıların hem güveni zedelediğini hem de mevcut diyaloğu gereksiz yere tıkadığını ifade etti. Tahran’ın yaklaşımına göre, teknik kurumların siyasallaştırılması yalnızca gerilimi artırıyor ve bölgesel istikrarsızlığı derinleştiriyor.

Sözcü ayrıca, ülkesinin nükleer faaliyetlerinin tamamen şeffaf olduğunu, denetim mekanizmalarının ise siyasi değil teknik zeminde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. İran yönetimi, karar tasarısının sahadaki işbirliğini zorlaştıracağını ancak geri adım atmayacaklarını belirterek, “Baskı değil, dengeli ve hakkaniyetli yaklaşım süreci ileri taşır.” mesajını verdi.