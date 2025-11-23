Hamade’den Sert Mesaj: “Egemenlik Yoksa İstiklal de Yoktur”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın iç siyasi tartışmalarının yeniden alevlendiği bir dönemde konuşan Hizbullah Parlamento Grubu Üyesi İyhab Hamade, bağımsızlık söylemlerinin sahadaki gerçeklikle bağdaşması gerektiğini vurguladı. Hamade, “İstiklal, gerçek bir egemenlik olmadıkça anlamsızdır.” ifadeleriyle ülkenin karşı karşıya olduğu dış baskılara ve iç müdahalelere dikkat çekti.

Hamade, direnişin konumunun tartışmaya açılmasının, Lübnan’ı savunmasız bırakacak bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Direniş, hiçbir koşulda silahını yere koymayacaktır. Bu silah, ülkenin onurunu ve halkın güvenliğini koruyan son savunma hattıdır.” dedi.

Lübnan’ın siyasi denkleminde dış müdahalelerin etkisine değinen Hamade, direnişin taşıdığı yükün sadece askeri değil aynı zamanda ulusal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Ülkenin gerçek bir egemenlik tesis edebilmesi için ulusal karar mekanizmasının dış baskılardan arındırılması gerektiğini söyleyen Hamade, bağımsızlık söylemlerinin ancak bu koşulla anlam kazanacağını belirtti.

Hizbullah cephesi, son haftalarda artan bölgesel gerilimler ve ülke içindeki siyasi tartışmalar karşısında, direniş silahının “müzakere edilemez bir konu” olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Hamade’nin açıklaması da bu çizginin son dönemdeki en net ifadelerinden biri olarak değerlendirildi.