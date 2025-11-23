Akaryakıtta Yeni Zam Dalgası: Motorin 62 TL Sınırına Dayandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji piyasalarında süren dalgalanmalar iç piyasadaki fiyatları bir kez daha yukarı çekti. Döviz kurundaki hareketlenme ve ÖTV yükünün artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Motorinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren 1 lira 85 kuruş artırıldı.

Sektör kaynakları, uluslararası petrol kontratlarındaki belirsizliğin, özellikle Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının sıkı para politikalarının fiyatlamalarda ciddi baskı oluşturduğunu belirtiyor. İç piyasada ise döviz kuruna endeksli maliyet yapısı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının her dalgalanmadan doğrudan etkilendiği ifade ediliyor.

Yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 TL seviyesine dayanırken, birçok kentte de 60 TL bandı aşılmış durumda. Ulaşım ve lojistik sektörleri zamların maliyetleri artırdığını vurgularken, tüketiciler artışların günlük yaşam üzerindeki baskısının giderek ağırlaştığını dile getiriyor.

Enerji uzmanları, küresel petrol fiyatlarındaki eğilim ve döviz kurunun seyrinin önümüzdeki haftalarda da akaryakıt fiyatlarını belirlemeye devam edeceğini belirterek, piyasadaki oynaklığın kısa vadede durulmasının zor olduğuna dikkat çekiyor.