Caracas’tan Washington’a Net Mesaj: “Tüm Tehditlere Başı Dik Karşılık Verdik”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, Washington’ın son haftalarda ülkesine yönelik sert açıklamalarına değinerek, Caracas’ın dış tehditlere boyun eğmeyeceğini söyledi. ABD’nin farklı kanallardan yönelttiği baskı girişimlerinin sonuçsuz kaldığını ifade eden López, “Haftalardır süren tüm tehditlere ülkemiz başı dik bir şekilde karşılık verdi.” dedi.

Savunma Bakanı, Venezuela ordusunun ulusal egemenliği koruma noktasında tam bir birlik içinde olduğunu vurgulayarak, ülkeye yönelik her türlü müdahale girişiminin karşısında duracaklarını kaydetti. López, “Bizim duruşumuz ilkeseldir; bağımsızlığımızı savunmak için dışarıdan gelen hiçbir baskıyı dikkate almayız.” ifadelerini kullandı.

Caracas yönetimi, ABD’nin son dönemde artırdığı siyasi ve ekonomik baskının, ülkeyi bölgesel denklemde zayıflatmayı amaçladığını savunuyor. Askerî kanattan gelen bu açıklama da, hükümetin Washington’a karşı koyma iradesini net biçimde yansıtan yeni bir adım olarak yorumlandı.