İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, 7 Ekim Operasyonu Sonrası Üst Düzey Komutanları Görevden Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sırasında yaşanan ağır güvenlik ve istihbarat zaafiyetleri nedeniyle sorumluluğu bulunan üst düzey subaylar hakkında yeni kararlar açıkladı. Zamir, daha önce istifa etmiş olsa bile bazı önemli komutanları resmen görevden aldı. Bu adım, söz konusu subayların sicil kayıtlarında “istifa” yerine “görevden alma” olarak kayda geçmesini sağladı ve bu kişilerin ordunun yedek kuvvetlerinde herhangi bir görev yapması engellendi.

Görevden alınanlar arasında eski İsrail Askeri İstihbarat (AMAN) Başkanı ve Güney Komutanlığı İstihbarat Şefi gibi önemli isimler yer aldı. Zamir ayrıca, operasyonlarda rolü olan mevcut bazı kritik komutanlara disiplin cezası olarak kınama verdi. Ordunun 7 Ekim’deki başarısızlığı nedeniyle birden fazla üst düzey ismin sorumlu tutulduğu bu süreçte, Zamir, tam sonuçlara ulaşmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini de belirtti.

Bu gelişmeler, İsrail ordusundaki reform ve hesap verebilirlik çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Zamir’in kararları, Aksa Tufanı Operasyonu’ndaki güvenlik ihmallerinin ve istihbarat hatalarının ardından ordu içinde önemli bir temizlik ve yeniden yapılanma adımı olarak yorumlanıyor.