Humus’ta Gerginlik: Sokağa Çıkma Yasağı Uzatıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA- Humus’ta yaşanan son cinayet olayları kentte gerilimi artırdı. Bu gelişmeler üzerine İç Güvenlik Kuvvetleri, kentte birçok mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının süresini bugün saat 17.00’ye kadar uzatma kararı aldı. Yetkililer, bu kararla birlikte halkın korunması ve olayların kontrol altına alınmasının amaçlandığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahalleler arasında Abbasiye, El-Ermeni, El-Muhacirin, Ez-Zehra, En-Nuzha, İkrime, En-Nazihin, Aşire, Zeydel, Kerm ez-Zeytun, Kerm el-Levz, El-Vurud ve Polis Konutları gibi önemli bölgeler bulunuyor. Bu karar doğrultusunda kentte eğitim faaliyetlerine de ara verildi.

Şiddet olaylarının ardından Hem yerel halk hem de güvenlik güçleri arasında tansiyonun yükseldiği Humus’ta, yetkililer durumun takip altında olduğunu ve halkın sükunetini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Alınan önlemlerle bölgede istikrarın yeniden sağlanması hedefleniyor.