New York Belediye Başkanı Mamdani Trump Eleştirisinden Geri Adım Atmadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, Donald Trump’a yönelik sert eleştirilerini sürdürürken, iki isim Beyaz Saray’da bir araya geldi. Mamdani, Trump’a yönelik "faşist" ifadesinden geri adım atmadığını ve bu görüşünü değiştirmediğini açıkladı.

Görüşme sırasında her iki taraf da New York’un karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm bulmak için işbirliği yapacaklarını vurguladı. Özellikle konut krizinin çözümü, gıda tedariki ve güvenlik gibi önemli başlıklar toplantıda ön plana çıktı.

Trump ise Mamdani hakkında zaman zaman eleştiriler yöneltmesine rağmen, bu görüşmenin verimli geçtiğini ve şehrin geleceği için birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Mamdani ise Trump ile ortaklaşa hareket etme iradesinin, siyasi farklılıklara rağmen kent yararına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bu buluşma, siyasi karşıtlıkların ötesine geçilerek New York’un kalkınması ve halkın refahı için güçlü bir ortaklık mesajı verilmiş oldu.