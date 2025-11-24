Bolsonaro’dan “Mani” Savunması: Mahkeme Kaçma Şüphesi Gerekçesiyle Tutukluluğu Uzattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun hakkında yürütülen soruşturmada elektronik kelepçesine müdahale ettiği iddiaları yeni bir yargı krizine kapı araladı. Mahkemeye ilettiği savunmada Bolsonaro, kelepçenin sinyalini bozduğu belirtilen davranışını, kullandığı ilaçların tetiklediği “mani atağı” ile açıklamaya çalıştı.

Yüksek Mahkeme, savunmayı yetersiz bularak eski devlet başkanının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Gerekçeli kararda, Bolsonaro’nun “kaçma şüphesi taşıdığı” ve soruşturmanın selameti için serbest bırakılmasının risk oluşturduğu vurgulandı.

Karar, ülkede özellikle otoriter uygulamalara karşı ses yükselten kesimlerde “yargı bağımsızlığının sınandığı bir döneme daha girildiği” yorumlarına neden oldu. Bolsonaro’nun destekçileri ise kararı siyasal bir tasarruf olarak nitelendirirken, hukukçular yargının “güç merkezleri arasındaki gerilimden” etkilenmemesi gerektiğini dile getiriyor.

Önümüzdeki günlerde Bolsonaro’nun avukatlarının ek itirazlar yapması beklenirken, karar Brezilya siyasetindeki güç mücadelesini bir kez daha görünür kılmış durumda. Bu süreç, ülkede adalet arayışını sürdüren ve demokratik denetimin güçlenmesini talep eden toplumsal hareketlerin de yakından izlediği başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.