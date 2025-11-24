Cenevre’de “Yeniden Çerçevelenen” Barış Planı: ABD İle Ukrayna Görüşmelerinde Kritik Adımlar Atıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Cenevre’de süren görüşmeler, Washington ile Kiev arasında bir süredir yapılan diplomatik temasların en somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, daha önce geniş ve tartışmalı unsurlar içeren 28 maddelik planın önemli ölçüde sadeleştirildiği, özellikle Ukrayna’nın egemenlik ve güvenlik garantilerine ilişkin çekincelerinin dikkate alındığı ifade edildi.

ABD heyeti, gün boyunca devam eden oturumları “ileriye dönük yapıcı bir çerçeve” olarak nitelendirirken, Ukrayna tarafı da planın ilk hâline kıyasla daha dengeli bir noktaya geldiğine vurgu yaptı. Kiev’in uzun süredir üzerinde durduğu güvenlik teminatları, askeri kapasitenin korunması, ekonomik toparlanma mekanizmaları ve bölgesel seyrüsefer özgürlüğü gibi başlıkların bu yeni metinde daha belirgin şekilde yer aldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı cephesi, görüşmelerin “pragmatik ve kararlı” bir zeminde ilerlediğini, ülkenin direniş iradesini zayıflatacak hiçbir maddenin kabul edilmeyeceğini yineliyor. Özellikle planın önceki versiyonunda gündeme gelen askeri sınırlamalar ve bazı siyasi tavizlerin, yeni taslakta geri çekildiği ifade ediliyor.

ABD tarafı ise metnin hâlâ müzakereye açık olduğunu, ancak Cenevre’de atılan adımların nihai bir anlaşma için zemin oluşturduğunu savunuyor. Buna karşın diplomatik çevrelerde, sürecin kırılgan yapısının sürdüğü ve tarafların henüz tüm başlıklarda mutabakat sağlayamadığı görüşü hâkim.

Cenevre temasları, sahada direniş iradesini koruyan Ukrayna’nın diplomasi masasında da varlığını güçlendirdiği yönünde yorumlanıyor. Görüşmelerin önümüzdeki haftalarda farklı formatlarda devam etmesi bekleniyor.