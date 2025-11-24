Direnişin Sembolü: Seyyid Ebu Ali Beyrut Saldırısında Şehit Düştü, Kudüs Yolu Onunla Yaşıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’ta geçtiğimiz gün yaşanan saldırının hedefi olan Hizbullah komutanı Seyyid Ebu Ali, direnişin öncü simalarından biri olarak Filistin ve Lübnan arasındaki bağın güçlenmesinde önemli rol üstlenmişti. Saldırıda hayatını kaybeden Ebu Ali, hem askeri hem de siyasi alanda direniş cephesine yaptığı katkılarla geniş kesimlerce saygı görüyordu.

Filistinli direniş grupları Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları, ortak olarak yayımladıkları açıklamada, "Seyyid Ebu Ali'nin cesareti ve mücadelesi Kudüs davasına adanmış bir yaşamın ifadesidir. Onun şehadeti, direnişimizin kararlılığını pekiştirerek yolumuzu daha da aydınlatacaktır" mesajını paylaştı.

Ebu Ali, sadece bir komutan değil aynı zamanda bölgede direnişi ideolojik temellerle güçlendiren bir lider olarak biliniyor. Onun anısına düzenlenen anma törenlerinde, şehidin direnişçi kimliği vurgulanırken, Filistin için verilen mücadelenin önünde yeni nesillerin de yer alması gerektiği mesajı öne çıkıyor.

Direniş saflarındaki kaynaklar, Ebu Ali'nin kaybının yaralayıcı olduğunu ancak bu fedakarlığın direniş hareketinin yükselişini durduramayacağını belirtti. Ebu Ali’nin kutsal olarak addedilen Kudüs yolundaki mücadelesi, hem Lübnan’da hem de bölgedeki direniş hareketlerinde motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.