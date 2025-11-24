Aksa Tufanı Sonrası İsrail’de Büyük Göç: Ülkeyi Terk Edenler “Gelecek Görmüyoruz” Diyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Aksa Tufanı sonrası bölgesel denklemin tamamen değiştiği süreçte İsrail içinde de dikkat çekici bir nüfus hareketliliği yaşanıyor. Washington Post’un bildirdiğine göre, son bir yıl içinde ülkeyi terk edenlerin sayısı on binleri aşmış durumda. Ülkeyi geride bırakanların büyük bölümünü, iş dünyasında, akademide ve teknoloji sektöründe çalışan yüksek eğitimli İsrailliler oluşturuyor.

Haberde, göç eden kesimin ortak paydasının “güvenlik politikasına duyulan güvensizlik” ve “ülkenin siyasi rotasına ilişkin derin kaygılar” olduğu aktarılıyor. Birçok kişi, mevcut hükümetin izlediği stratejinin hem bölgesel çatışmayı tırmandırdığını hem de içerde toplumsal yapıyı zayıflattığını savunuyor.

Göç hareketinin özellikle büyük şehirlerden yoğunlaştığı, Tel Aviv ve Hayfa gibi merkezlerde bile ailelerin ve genç profesyonellerin kalıcı olarak yurtdışına taşınmayı tercih ettiği belirtiliyor. Siyaset bilimciler, bu dalganın İsrail’in sosyo-ekonomik yapısını uzun vadede etkileyeceğini, nitelikli iş gücünün dışarıya akmasının ülkenin iç dengelerini sarsabileceğini vurguluyor.

Öte yandan, bölgedeki direniş ekseni bu gelişmeyi İsrail’in “askeri ve siyasi üstünlük anlatısının kırılması” olarak yorumluyor. Direniş çizgisinden analiz yapan çevreler, yaşanan göçün sahadaki dengeleri doğrudan değiştirmese de İsrail toplumunda derin bir yorgunluk ve güvensizlik yarattığını ifade ediyor.

Göç edenlerin bir kısmı geri dönmeyi düşünmediğini, özellikle genç kuşakların ülkenin geleceğine dair umut taşımadığını söylüyor. Bu tablo, Aksa Tufanı’nın yalnızca sahada değil, İsrail iç siyasetinde de önemli etkiler yarattığını ortaya koyuyor.