İranlı Hanzala Hacker Grubu, İsrail’in Kritik Teknoloji ve Savunma Kadrolarını Hedef Aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İranlı Hanzala hacker grubu, son dönemde Siyonist rejimin askeri sanayi, ordu ve teknoloji alanlarındaki kilit isimlere yönelik yeni bir hedef listesi yayımladı. Grup, bu kişilerin yer bilgilerini paylaşanlara önemli maddi ödüller verileceğini açıklayarak, istihbarat savaşında yeni bir seviyeye geçtiğini gösterdi.

Hanzala, daha önceleri de İsrail'in kritik altyapılarına sızıp bilgi ve görüntüleri ifşa etmiş, özellikle Ben Gurion Havalimanı﻿ ve istihbarat ajansı Mossad'a ilişkin önemli veriler ele geçirdiğini duyurmuştu. Bu son hamle, grup tarafından İsrail'in siber savunma mekanizmalarına karşı planlanmış stratejik bir adım olarak yorumlanıyor.

Grubun açıklamasında, "Direniş cephesi olarak siber ve geleneksel mücadeleyi birleştiriyoruz. İsrail’in bütün kritik unsurlarını hedef alarak zayıflatmak ve halkımızın özgürlüğünü sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu gelişmeler, bölgedeki siber savaşın derinleştiğine işaret ederken, Hanzala'nın direniş cephelerinde dijital alanda oynadığı kilit rolü gözler önüne seriyor. İsrail cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, bu tür saldırıların, rejimin güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açması bekleniyor.