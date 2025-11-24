İsrail'de Savaş ve Toplumsal Çöküş Ruh Sağlığı Krizini Derinleştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’de savaş koşulları ve toplum üzerindeki ağır baskılar, halkın ruh sağlığını ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle askeri personel arasında artan intihar vakaları ve psikolojik travma vakaları, durumun ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, mevcut sağlık sisteminin bu krizle başa çıkmakta yetersiz kaldığını ve bu nedenle kapsamlı bir müdahale planının acilen devreye sokulması gerektiğini belirtiyor.

Toplumsal çöküşün etkileri sadece bireylerle sınırlı kalmayıp, aile yapısı, iş gücü ve genel yaşam kalitesini de büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. Psikolojik sorunların toplumda yaygınlaşması, ulusal güvenlik ve sosyal istikrar açısından da ciddi tehlike arz ediyor.

Ruh sağlığı alanında yapılacak reformların, savaş mağdurlarının ve toplumun tüm kesimlerinin ihtiyacını karşılayacak şekilde geniş kapsamlı ve sürdürülebilir olmasının gerekliliği vurgulanıyor. Uzmanlar, krizin önlenmesi için hükümetin, sağlık kurumlarının ve sivil toplumun el birliğiyle çalışması gerektiğini ifade ediyor.

Bu tablo, İsrail’in uzun vadeli güvenliği için önemli bir uyarı niteliğinde ve toplumsal dayanışmanın yeniden tesis edilmesinin zorunluluğunu ortaya koyuyor.