Ali Laricani’nin Pakistan Ziyareti Bölgesel Güç Dengelerinde Dönüm Noktası Olarak Değerlendiriliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran Yüksek Lideri'nin temsilcisi Ali Laricani, Kasım 2025'te Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Laricani, ziyaretini Pakistan'ı "dost ve kardeş ülke" olarak nitelendirirken, iki ülkenin bölgesel güvenlik ve iş birliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ziyaret, iki ülke arasındaki siyasi, güvenlik ve ekonomik bağların güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleşirken, bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesine işaret ediyor.

Laricani, Pakistan’ın İran’a olan desteğini özellikle İsrail ve ABD’nin bölgede yürüttüğü savaş sırasında unutulmayacak bir dayanışma örneği olarak tanımladı. Ziyaret sırasında iki ülkenin güvenlik, savunma, siyasi ve ekonomik alanlarda iş birliğini derinleştirme üzerinde duruldu. Bu, özellikle bölgedeki hızlı değişen küresel ve bölgesel dinamikler ışığında zamanlanmış stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Uzmanlar, Laricani’nin ziyaretini bölgesel istikrarı sağlama yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Ziyaret, İran-Pakistan ilişkilerinin yeni bir stratejik seviyeye yükseltilmesi ve bölgesel iş birliğinin artırılması yönündeki iradenin somut göstergesi oldu. Özellikle Pakistan ve İran’ın terörizm, sınır güvenliği ve ekonomik entegrasyon konularında ortak hareket etmesi bekleniyor.

Son olarak, bu ziyaretin İran’ın bölgesel güçlerle dengeli ilişkiler kurma çabalarının bir parçası olduğu ve diğer komşu ülkelerle ilişkilerin de bu doğrultuda güçlendirilmesinin planlandığı belirtiliyor. Ali Laricani’nin Pakistan ziyareti, bölge siyaseti ve güvenlik mimarisi açısından önemli gelişmelere zemin hazırladı.