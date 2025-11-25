Filistin Yönetimi, ABD ve Uluslararası Güçlerin Desteklediği Plan Kapsamında Gazze Şeridi’nde Kontrolü Üstlenecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistinli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD ve diğer uluslararası güçlerin katkısıyla hazırlanan plan çerçevesinde, Filistin Yönetimi Gazze Şeridi’nde kontrolü üstlenmeye hazırlanıyor. Bu yapı altında bölgenin yönetimi, teknokratlardan oluşan ve siyasi etkilerden bağımsız hareket eden bir komite eliyle sağlanacak. Planın amacı, Gazze’deki mevcut karmaşık siyasi dinamikleri yumuşatmak ve uluslararası toplumun denetiminde istikrarı temin etmek olarak ifade ediliyor.

Plan, Hamas’ın bölgedeki askeri ve siyasi kontrolünün yumuşatılması ve Filistin Yönetimi’nin etkinliğinin artırılmasını hedefliyor. Buna göre, teknokrat komite, Gazze’nin günlük yönetimini üstlenirken, bölgesel güvenlik ve insani yardımların koordinasyonunda aktif rol oynayacak. Uluslararası aktörler ise sürecin şeffaf ve tarafsız işlemesi için destek sağlayacak.

Filistin Yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılanan bu yapı, Gazze’nin yeniden inşası ve ekonomik toparlanması için kritik bir adım olarak görülüyor. Ancak, bu modelin sahada uygulanabilirliği ve Hamas’ın bu süreçteki rolü konusunda bazı belirsizlikler ve bölgesel tereddütler bulunuyor.