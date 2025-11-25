  1. Ana Sayfa
Ana Kasparian: ABD Vergi Gelirleri Sağlık Yardımı Yerine Gazze ve Batı Şeria’daki Bombalara Harcanıyor

25 Kasım 2025 - 16:46
Amerikalı gazeteci Ana Kasparian, ABD’nin vergi gelirlerinin sağlık ve gıda desteği yerine Gazze ve Batı Şeria’daki insanları hedef alan bombalara aktarıldığını belirterek, ABD başkanının hangi partiden olursa olsun İsrail başbakanının yönlendirmesi altında olacağını savundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikalı gazeteci Ana Kasparian, ABD’nin vergi gelirlerinin öncelikli harcama kalemlerinin sağlık ya da gıda yardımı gibi insani alanlar yerine, Gazze ve Batı Şeria’daki sivilleri hedef alan bombalara harcandığını ifade etti. Kasparian, bu harcamaların arkasında yatan siyasi gerçekliğe dikkat çekerek, ABD başkanlık seçimini kazanan kişinin hangi siyasi partiden olduğunun önemli olmadığını, zira İsrail başbakanının önemli kararları yönlendirdiğini savundu.

Kasparian, ABD’nin İsrail’e sağladığı askeri ve mali desteğin, bölgedeki sivil kayıpları arttırdığını ve uluslararası hukukun açık şekilde ihlal edildiğini vurguladı. Ayrıca, bu durumun Amerikan halkının bilinçlendirilmesi gereken önemli bir konu olduğunu ve medyada bu gerçeklerin fazla yer bulmadığını belirtti.

ABD iç siyasetindeki bu güçlü İsrail etkisinin, bölgesel barış çabalarını da zorlaştırdığını dile getiren Kasparian, Gazze’deki acıların devam etmesinde bu politikanın belirleyici olduğunu ifade etti. Bu eleştiriler, bölgedeki insani krizin çözümüne yönelik tartışmalarda yankı bulmaya devam ediyor.

