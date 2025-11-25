Zelenskiy, Trump’ın Barış Planını Kabul Etmek ya da Avrupalı Müttefiklerin Belirsiz Desteğine Güvenmek Arasında Zorlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Politico’nun aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın bitirilmesine dair ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planını görüşmek üzere ABD’ye ziyaret planlıyor. Zelenskiy, bu planı kabul etmek veya Avrupalı müttefiklerin henüz netleşmemiş desteklerine güvenmek arasında önemli bir tercih yapmak zorunda bulunuyor.

Zelenskiy’nin karşı karşıya olduğu bu ikilem, Ukrayna’nın hem askeri hem diplomatik politikalarını şekillendirirken bölgesel ve küresel güç dengelerini de etkiliyor. ABD ve Ukrayna heyetlerinin Cenevre’de gerçekleştirdiği yapıcı görüşmelerde anlaşmanın temel maddelerinde ortak bir anlayış sağlanırken Zelenskiy’nin Trump ile yapacağı görüşmenin sonuçları merakla bekleniyor.

Avrupalı liderler ise planın bazı maddelerini gözden geçirme ve Ukrayna’nın çıkarlarını koruyacak şekilde şekillendirme niyetinde. Bu durum, Zelenskiy’nin hem ABD’nin kararlı tutumu hem de Avrupa’nın çekimser tavrı arasında politik olarak hassas bir köprü oluşturmasını gerektiriyor. Ukrayna’nın barış sürecindeki bu kritik dönem, uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.