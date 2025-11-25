Trump Yönetimi, Gazze’nin İsrail Kontrollü Doğu Bölümünde On Binlerce Filistinli İçin Yeni Yerleşim Alanları Kurmayı Planlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- New York Times’ın kaynaklarına göre, Trump yönetimi Gazze Şeridi'nin doğu kesiminde İsrail’in kontrolü altında on binlerce Filistinlinin yerleşebileceği yeni konut alanları oluşturmayı hedefliyor. Bu plan, Trump’ın Gazze’ye dair 20 maddelik barış planının bir parçası olarak sunuluyor ve bölgedeki güvenlik ile insani durumu stabilize etmek amacı taşıyor.

Yeni yerleşim alanlarının inşası, Gazze’nin yeniden yapılandırılması ve ekonomik kalkınması kapsamında önerilen önemli adımlardan biri olarak ifade ediliyor. Plan, ayrıca Hamas’ın askeri kapasitesinin tasfiyesi ve teknokratlardan oluşan geçici bir yönetimin kurulması gibi maddeler içeriyor. Trump yönetimi, bu adımla hem İsrail’in bölgedeki güvenlik endişelerini gidermeyi hem de Gazze’de yeni bir düzen tesis etmeyi amaçlıyor.

Filistinli halk arasında ise önerilen bu yerleşim planına yönelik ciddi endişeler ve tepkiler bulunuyor. Planın, bölgedeki mevcut siyasi dengeleri ve Filistin halkının yaşam koşullarını nasıl etkileyeceği uluslararası kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Trump yönetiminin bu inisiyatifi, bölgedeki uzun soluklu çatışmaların çözümüne yönelik karışık ve hassas tartışmaları yeniden gündeme getirdi.