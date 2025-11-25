Şehit Ali Heysem: Direnişin Korkulan Komutanı ve Ulil'l Bes Savaşının Kahramanı

Uluslararası Ehibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Şehit Ali Heysem﻿, 5 Kasım 1968'de Lübnan’ın Beyrut kentindeki Başura bölgesinde doğdu. Genç yaşlardan itibaren İslami direniş saflarına katılarak birçok askeri ve liderlik eğitimi aldı. 1993-1996 yılları arasında İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılara karşı aktif şekilde sahada görev yaptı. 1996-2000 döneminde Nebatiye ekseninde kritik operasyonlara liderlik ederken, özellikle işgal altındaki Şeba Çiftlikleri﻿ operasyonlarındaki rolü büyük önem taşıdı.

Ulil'l Bes savaşı﻿ sırasında düşman tarafından hem Lübnan’da hem de yurt dışında birinci hedef gösterilen Heysem, evden eve takip edildi, sürekli baskı altında kaldı ancak direniş ruhunu hiç kaybetmedi. Hacı İmad Muğniye’nin şehadetinden sonra Rıdvan Gücü’nün liderliğini devralarak direnişin farklı cephelerinde komuta görevleri üstlendi. Ulul-Ba Muharebeleri’nde İslami Direniş operasyonlarını yöneten ve denetleyen üst düzey komutan olarak dikkat çekti.

Kasım 2025’te İsrail’in Beyrut’un güney banliyölerinde düzenlediği suikast sonucu şehit olan Ali Heysem, Hizbullah tarafından “direnişin temeli ve ilham kaynağı” olarak anıldı. Onun kahramanlığı ve fedakarlığı, bölgedeki direniş ruhunun devamı için ilham vermeye devam ediyor.