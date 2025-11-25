Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri﻿, Haret Hureyk﻿'e gerçekleştirilen saldırının Beyrut'u yeniden İsrail'in hedef dairesine soktuğunu açıkladı. Berri, son saldırının bölgedeki hassas durumu daha da karmaşıklaştırdığını ve Lübnan halkının güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

Berri, uluslararası denetleme mekanizmasının tarafsız olması gerekirken, İsrail'i denetlemek yerine Lübnan ordusunu izlediğini belirterek bu durumu eleştirdi. Bu gözlem, bölgede yaşanan gerilimin artmasına ve denge mekanizmalarının işlevsiz hale gelmesine yol açıyor.

Beyrut’un güney banliyöleri olan Haret Hureyk﻿ bölgesi, İsrail ve Lübnan arasında süregelen çatışmaların sık yaşandığı kritik noktalar arasında yer alıyor. Bu son olay, bölgedeki diplomatik ve askeri tansiyonun yükselmesine neden olurken, uluslararası toplumun olaylara müdahale çağrılarını artırdı.

Lübnan Meclis Başkanı’nın açıklamaları, bölgedeki siyasi atmosferin karmaşıklığını gözler önüne sererken, İsrail’in saldırıları karşısında Lübnan’ın güvenlik ve siyasi tepkilerinin de daha sertleşebileceği mesajını verdi.