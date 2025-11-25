İsrail'de Tartışma: Amihay Şikli, Türkiye'nin Hamas'a Destek Verdiğini İddia Ederek TİKA'nın Yasaklanmasını Talep Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amihay Şikli﻿, Türkiye'nin Gazze'deki Hamas'a destek verdiğini iddia ederek, bu desteğin bölgedeki güvenlik dinamiklerini olumsuz etkilediğini savundu. Şikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan﻿'ın Türkiye'nin Gazze'deki uluslararası güce katılımıyla ilgili değerlendirmelerini takiben, Tel Aviv yönetiminden Türkiye’ye yönelik sert önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Şikli, özellikle TİKA﻿'nın bölgedeki faaliyetlerinin durdurulmasını ve Türkiye’nin İsrail'deki konsolosluklarının kapatılmasını talep etti. Bakan, Ankara’nın bölgede “cihat ordusunu” silahlandırdığını ve Hamas’ın ekonomik altyapısını Türkiye üzerinden finanse ettiğini de iddiaları arasında sıraladı.

Bu açıklamalar, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir gerilimin sinyalini verirken, İsrail medyasında ve siyasi çevrelerinde Türkiye’nin Gazze ve Hamas politikalarına yönelik yoğun tartışmalar yaşanıyor. Türkiye ise bölgede insani yardım ve barış sürecine katkı sağladığını vurgulayarak karşı iddialarda bulunuyor. Konu, bölgesel diplomasi ve güvenlik dengeleri açısından yakından takip ediliyor.