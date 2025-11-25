Suudi Heyetin Beyrut Teması Sonrası Riyad’da Seçim Tereddüdü Belirginleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan’dan gelen diplomatik heyetin Beyrut’ta yaptığı görüşmeler, Lübnan’ın siyasi kulislerinde yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. Krallığa yakın kaynaklar, Riyad’ın Lübnan’daki parlamento seçimlerine yönelik isteksizliğinin son temaslarla birlikte daha görünür hâle geldiğini belirtiyor. Bu tutum, Lübnan’da uzun süredir tartışılan seçim takvimi ve dış aktörlerin rolüne ilişkin değerlendirmeleri yeniden alevlendirdi.

Suudi yetkililer ise, seçimlerin zamanlaması konusunda herhangi bir baskı yapmadıklarını vurguluyor. Aynı kaynaklara göre Riyad, Lübnan’da tartışmaların sandığın tarihinden önce “devlet kurumlarının işlevselliğinin yeniden sağlanması” üzerinde yoğunlaşması gerektiğini düşünüyor. Ekonomik çöküşün, kamu hizmetlerinin durma noktasına gelmesinin ve kurumsal tıkanıklığın gölgesinde yapılacak bir seçimin ülkenin yükünü hafifletmeyeceği görüşü öne çıkıyor.

Diplomatik çevreler, Suudi Arabistan’ın bu pozisyonunun Lübnan iç siyasetinde farklı okumalara yol açtığına dikkat çekiyor. Kimileri Riyad’ın temkinli tavrını bölgedeki genel stratejik yeniden konumlanmanın bir parçası olarak yorumlarken, bazıları ise Krallığın Lübnan siyasetinden uzaklaşma eğiliminin derinleştiğini savunuyor.

Beyrut ziyaretinin ardından yayılan mesaj ise net: Suudi Arabistan, mevcut koşullar altında seçim tartışmalarının ikinci planda kalması gerektiğini düşünüyor ve önceliği kurumsal toparlanma olarak görüyor. Bu yaklaşımın, Lübnan’da önümüzdeki aylarda şekillenecek siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.