Muskat’ta Yoğun Diplomasi: Yemen’de Müzakere Krizi Sınırdaki Gerginliği Artırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de kırılgan ateşkes ortamı bir kez daha sarsılırken, diplomatik girişimlerin merkezi Umman’ın başkenti Muskat oldu. Ensarullah yönetiminin müzakere sürecini sonlandırmaya yönelik açıklamaları üzerine BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, taraflarla temaslarını hızlandırdı. Bölgesel kaynaklar, Grundberg’in Muskat’ta gün boyu devam eden görüşmelerde mevcut sürecin tamamen çökmesini engelleyecek bir ara formül arayışında olduğunu aktarıyor.

Siyasi alandaki tıkanıklık sürerken sahada tansiyon yükseliyor. Yemen-Suudi Arabistan sınırı boyunca stratejik önem taşıyan Cuf vilayetinde son günlerde askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Taraflar, sınır hattında yaşanan gerilimin sorumluluğu konusunda birbirlerini suçlarken yerel kaynaklar hem topçu atışlarının hem de insansız hava araçlarının bölgede zaman zaman devreye girdiğini bildiriyor.

Diplomatik çevreler, Muskat temaslarının yalnızca mevcut kriz hattını değil, gelecekte atılacak güven artırıcı adımları da belirleyeceğini düşünüyor. Grundberg’in görüşmelerinde insani erişimin kesintiye uğramaması ve sınırdaki gerginliğin kontrol altına alınması başlıklarının öne çıktığı belirtiliyor.

Ancak hem siyasi hem de askeri sahada belirsizlik hâkim. Ensarullah’ın müzakere sürecine dair net bir tutum açıklamaması ve sınır hattındaki hareketliliğin artması, uluslararası girişimlerin sonuç verme şansını zayıflatıyor. Muskat’ta yürütülen yoğun trafiğin önümüzdeki günlerde taraflar üzerinde nasıl bir etkide bulunacağı ise henüz net değil.