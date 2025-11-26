Gazze’de Ateşkes Süreci Kilitleniyor: Direnişin Talepleri ve Diplomatik Çıkmaz Derinleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde haftalardır sürdürülen ateşkes görüşmeleri, taraflar arasında kritik başlıklarda ilerleme sağlanamaması nedeniyle yeniden çıkmaza girdi. Diplomatik kaynaklar, özellikle ABD ve İsrail’in direniş unsurlarının silahsızlandırılmasına ilişkin talebinin Filistin tarafınca reddedilmesinin masadaki en büyük engel olduğunu aktarıyor.

Analistlere göre Filistinli gruplar, sahadaki dengelerin kendi aleyhlerine kullanılabileceği gerekçesiyle bu şartı “kabul edilemez” bulurken, İsrail ise bu adımın atılmadığı bir senaryoda ateşkes sürecinin ilerlemesini istemiyor. Ortaya çıkan bu karşılıklı tutum, süreci çıkmaz noktaya taşımış durumda.

Diplomatik darboğazın en görünür sonuçlarından biri ise insani yardımın bölgeye girişinde yaşanan sert kısıtlamalar. Uluslararası yardım kuruluşları, Gazze’nin özellikle kuzey kesimlerinde temel gıda, ilaç ve yakıt erişiminin “kritik seviyelerin altına düştüğünü” bildiriyor.

Bölgeyi izleyen uzmanlar, mevcut tıkanmanın yalnızca insani tabloyu ağırlaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda sahada yaşanabilecek yeni gerilimlerin de zeminini hazırladığını ifade ediyor. Görüşmelerin yeniden ivme kazanabilmesi için tarafların “makul güvenlik garantileri” üzerinde uzlaşmasının şart olduğu belirtilirken, diplomasi masasında şimdilik kayda değer bir ilerleme işareti görünmüyor.