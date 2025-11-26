BAE–Türkiye Gerilimi Güvenlik Sahasına Sıçradı: Casusluk İddiaları Bölgesel Rekabeti Derinleştiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin casusluk iddiaları, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. İstanbul ve Ankara’da gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturmalar, Abu Dabi’nin Ankara’ya yönelik “çok kanallı bir baskı mekanizması” kurduğu yorumlarını güçlendirdi.

Güvenlik kaynakları, soruşturmanın yalnızca bireysel bir casusluk girişimine işaret etmediğini; Türkiye’nin bölgesel politikalarını yakından takip eden yapıların organize şekilde bilgi toplamaya çalıştığını aktarıyor. Bu durum, Ankara–Abu Dabi hattındaki rekabetin artık diplomatik ve ekonomik tartışmaların dışına taşarak istihbarat faaliyetleri ve vekalet sahasında da kendini hissettirdiğini ortaya koyuyor.

Orta Doğu’da nüfuz mücadelesinin yoğunlaştığı bir dönemde yaşanan bu gelişme, Türkiye’ye yakın çevrelerce “siyasi baskıyı güvenlik alanına çekme girişimi” olarak değerlendirilirken, uzmanlar iki ülke arasındaki güç dengelerinin uzun süredir kırılgan olduğuna dikkat çekiyor. Analistlere göre Ankara’nın bölgesel dosyalardaki tutumu, Abu Dabi’nin yürüttüğü karma stratejiyi daha görünür hale getirmiş durumda.

Yetkililer soruşturmaların devam ettiğini belirtirken, olayın Türkiye–BAE ilişkilerinde yeni bir sınamaya yol açtığı ve tarafların önümüzdeki dönemde bu başlığı diplomatik gündemin üst sıralarında tutmak zorunda kalacağı değerlendiriliyor.