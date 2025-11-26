Beyrut’ta Sonuçsuz Temaslar: Bölgesel Trafik Hızlanırken Direniş Dosyası Diplomasi Masasında

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan, bölgesel dosyaların yeniden ısındığı bir dönemde yoğun diplomatik temaslara sahne oluyor. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati’nin Beyrut’a gerçekleştirdiği ziyarette ülkenin üç cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmelerdekritik başlıkların ele alınmasına karşın, kaynaklar görüşmelerden “somut bir ilerleme çıkmadığını” aktarıyor.

Abdülati’nin temasları sırasında en dikkat çekici başlıklardan biri, Kahire’nin Hizbullah ile dolaylı iletişim kanalları açma arayışı oldu. Bölge analistleri, Mısır’ın bu girişimini “Lübnan dosyasının tamamen Batılı ve Körfez merkezli çerçeveden çıkartılmasına yönelik bir denge arayışı” şeklinde yorumluyor.

Papa’nın bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretle uluslararası dikkatin yeniden Beyrut’a yönelmesinin ardından, ABD’li temsilci Morgan Ortagus’un önümüzdeki günlerde yapacağı ziyaret de diplomatik trafiğin süreceğine işaret ediyor. Washington’un özellikle sınır gerilimi ve insani dosyalar üzerinden Lübnanlı taraflarla daha doğrudan bir görüşme zemini oluşturmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

Siyasi kaynaklar, tüm bu temaslara rağmen ülkenin cumhurbaşkanlığı krizi, ekonomik daralma ve güvenlik riskleri gibi temel başlıklarda hâlâ bir uzlaşma zemininin oluşmadığını belirtiyor. Direniş cephesine yakın çevreler ise bu diplomatik yoğunluğa rağmen, bölgedeki dengelerin ancak “saha gerçekliğini gözeten bir yaklaşım” benimsendiğinde ilerleyebileceği görüşünde.

Beyrut’ta peş peşe gerçekleşen ziyaretlerin, önümüzdeki haftalarda yeni temasları tetiklemesi beklenirken, tarafların gerçekçi bir çözüm zemini bulup bulamayacağı belirsizliğini koruyor.