Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Israel Hayom gazetesinin uzman analizi, Hizbullah’ın son dönemde sergilediği temkinli duruşu, kısa vadeli bir ateşkes görüntüsünün ötesinde, direnişin geleceğini şekillendirecek ustaca bir hamle olarak yorumluyor. Saldırılara anında misilleme yapmamak, sahadaki gerilimi yönetilebilir seviyede tutarken, düşmanın kaynaklarını boşa harcamasına yol açıyor. Bu yaklaşım, direnişin sadece reaktif değil, proaktif bir güç olduğunu kanıtlıyor.​

Hizbullah’ın bu stratejisi, belirsizlik perdesini düşman üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıyor; beklenmedik anlarda vurucu darbe potansiyelini korurken, iç ve dış destekçilerini motive ediyor. Analiz, bu yöntemin Lübnan direnişinin rasyonel aktör modelini pekiştirdiğini ve bölgesel dengeleri yeniden tanımladığını vurguluyor. Böylece, ani tırmanışlar yerine sürdürülebilir bir üstünlük hedefleniyor.​

Direniş yanlısı çevreler, Hizbullah’ın sessizliğinin psikolojik bir zafer olduğunu belirterek, İsrail’in sürekli baskı doktrinini boşa çıkardığını ifade ediyor. Bu taktik, vekil güç ağlarının entegrasyonunu güçlendirerek, Ortadoğu’da yeni bir caydırıcılık dengesi yaratıyor. Sonuçta, direnişin bu uzun vadeli vizyonu, işgalcilere karşı bitmek bilmez bir iradeyi simgeliyor.