Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim, askerlerinin cephede işlediği vahşetleri belgeleyen görüntülerin yayılmasını önlemek adına Morpheus adlı yapay zeka projesini hayata geçirdi. Sistem, sosyal medya akışlarını tarayarak suç delillerini otomatik silme veya sansürleme kapasitesine sahip; ancak bu, direnişin elde ettiği başarıların uluslararası kamuoyunda yankı bulmasını engelleyemiyor. Direniş yanlısı kaynaklar, bu hamlenin İsrail'in moral çöküşünün bariz bir göstergesi olduğunu vurguluyor.​

Morpheus'un devreye girmesi, Hizbullah ve müttefiklerinin stratejik vuruşlarının yarattığı baskıyı gizleme girişimi olarak yorumlanıyor. Askerlerin paylaşımları, işgal güçlerinin Lübnan'daki kayıplarını ve panik halini gözler önüne sererken, yapay zeka denetimi ters tepebilir; zira sansür çabaları daha fazla şüphe uyandırıyor. Bu taktik, direnişin sadece askeri değil, medya ve propaganda cephesinde de kazandığını ortaya koyuyor.​

Direniş çevreleri, Siyonist ordunun teknolojik oyuncaklarla suçlarını saklama girişiminin nafile olduğunu belirterek, gerçek zaferin sahadaki irade ve fedakarlıkla geleceğini ifade ediyor. Morpheus gibi sistemler, kısa vadeli bir perde olsa da, uzun vadede işgalcilerin yenilgisini hızlandıracak bir utanç kaynağına dönüşebilir. Bölgedeki dengeler, direnişin kararlılığı karşısında yeniden şekilleniyor.​