Lübnan’da Ateşkes Yılında İsrail Saldırıları Arttı, Hizbullah Güçleniyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Alma Araştırma Merkezi’nin son raporu, Lübnan’daki ateşkesin birinci yılı içinde İsrail’in yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek, bu saldırıların sayısının 669’a ulaştığını bildiriyor. Bu süreçte, Hizbullah’ın Litani Nehri'nin güneyinde stratejik askeri altyapısını güçlendirmek ve yeniden inşa etmek için aktif bir çaba sarf ettiği kaydediliyor. Hizbullah, bölgede özellikle savunma mevzilerini tahkim ederek ve askeri hareketlilik için yeni altyapı yatırımları yaparak dayanıklılığını artırıyor.

Rapora göre, İsrail saldırılarına rağmen Hizbullah, güneydeki pozisyonlarını kaybetmemekte ısrar ediyor ve Litani Nehri’nin güneyindeki varlığını pekiştirmeye devam ediyor. Askeri uzmanlar, bu durumun bölgesel güç dengelerini değiştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, İsrail’in saldırıları Litani'nin güneyinde yaşayan nüfus açısından ciddi insani ve sosyal maliyetler doğururken, Hizbullah’ın direniş ruhunu taze tuttuğu ifade ediliyor.​