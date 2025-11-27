Hizbullah Milletvekili Ali Ammar’dan Sert Uyarı: Direnişin Silahları İşgal Varsa Kalacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’ın önde gelen milletvekillerinden Ali Ammar, İsrail’in bölgedeki işgal ve saldırıları devam ettiği müddetçe direnişin silahlarının varlığını sürdüreceğini açıkladı. Ammar, Lübnan hükümetinin İsrail ile yürüttüğü müzakere politikalarını eleştirirken, bu yaklaşımın direnişe zarar verdiğini ve ülkedeki bazı kesimlerin direnişi hedef almakla mesul olduğunu belirtti.

Milletvekili, Lübnan’da genel seçimlerin zamanında yapılmasının önemine dikkat çekerek, siyasi istikrarın direnişin gücünü artıracağını dile getirdi. Ammar ayrıca direnişin sabır ve bilgelikle hareket ettiğini, ancak düşmanın saldırganlığına karşılık vermekte tereddüt edilmeyeceğini ifade etti. Bu açıklamalar, Hizbullah’ın direniş çizgisinden taviz vermeyeceğinin güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ali Ammar’ın açıklamaları, İsrail saldırganlığı devam ettiği müddetçe Lübnan ve direniş güçlerinin kararlılığının kırılmayacağı mesajını net biçimde yansıtıyor. Siyaset ve direniş kesişiminde önemli bir rol oynayan Ammar, direnişin hem siyasi hem de askeri cephede devam ettiğini vurguluyor.