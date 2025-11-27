  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Hizbullah Milletvekili Ali Ammar’dan Sert Uyarı: Direnişin Silahları İşgal Varsa Kalacak

27 Kasım 2025 - 16:26
News ID: 1754877
Hizbullah Milletvekili Ali Ammar’dan Sert Uyarı: Direnişin Silahları İşgal Varsa Kalacak

Hizbullah milletvekili Ali Ammar, İsrail’in saldırganlığı ve işgali son bulmadığı sürece direnişin silahlarının varlığını sürdüreceğini vurguladı. Ammar, Lübnan hükümetini İsrail ile müzakere politikası üzerinden eleştirirken, direnişi hedef alan iç kesimleri de sert sözlerle kınadı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah’ın önde gelen milletvekillerinden Ali Ammar, İsrail’in bölgedeki işgal ve saldırıları devam ettiği müddetçe direnişin silahlarının varlığını sürdüreceğini açıkladı. Ammar, Lübnan hükümetinin İsrail ile yürüttüğü müzakere politikalarını eleştirirken, bu yaklaşımın direnişe zarar verdiğini ve ülkedeki bazı kesimlerin direnişi hedef almakla mesul olduğunu belirtti.

Milletvekili, Lübnan’da genel seçimlerin zamanında yapılmasının önemine dikkat çekerek, siyasi istikrarın direnişin gücünü artıracağını dile getirdi. Ammar ayrıca direnişin sabır ve bilgelikle hareket ettiğini, ancak düşmanın saldırganlığına karşılık vermekte tereddüt edilmeyeceğini ifade etti. Bu açıklamalar, Hizbullah’ın direniş çizgisinden taviz vermeyeceğinin güçlü bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Ali Ammar’ın açıklamaları, İsrail saldırganlığı devam ettiği müddetçe Lübnan ve direniş güçlerinin kararlılığının kırılmayacağı mesajını net biçimde yansıtıyor. Siyaset ve direniş kesişiminde önemli bir rol oynayan Ammar, direnişin hem siyasi hem de askeri cephede devam ettiğini vurguluyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha