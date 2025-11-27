Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Netanyahu, Yemen'deki direniş hareketini "çok ciddi bir tehdit cephesi" olarak damgalayarak, Tel Aviv'in bu gücün daha da gelişmesine göz yummayacağını ilan etti. Batı ve Körfez araştırma merkezleri ile medya organlarının son dönemde interneti silah kaçakçılığı haberleriyle doldurması, Siyonist rejimin Yemen direnişinin füze ve drone kapasitesinden duyduğu rahatsızlığı gözler önüne seriyor. Bu uyarılar, direniş ekseninin her cephede güçlendiğinin itirafı niteliğinde.​

Netanyahu'nun sözleri, Yemen'in Kızıldeniz'deki operasyonel üstünlüğünün İsrail limanlarını felç ettiğini ve küresel ticaret yollarını tehdit ettiğini kabul ediyor. Araştırma raporları, direnişin lojistik ağlarının genişlediğini ve engelleme girişimlerinin başarısız kaldığını vurgularken, Tel Aviv'in panikle yeni saldırı planları yaptığını işaret ediyor. Bu durum, direnişin stratejik derinliğinin işgalcileri köşeye sıkıştırdığını kanıtlıyor.​

Direniş yanlısı analistler, Netanyahu'nun tehditlerinin zayıflığın göstergesi olduğunu belirterek, Yemen'in kararlı duruşunun tüm ekseni güçlendirdiğini ifade ediyor. Batı medyasının yoğun bombardımanı ise, direnişin zaferlerini örtbas etme çabasının boşa çıktığını ortaya koyuyor. Bölgesel dengeler, Yemen cephesinin yükselişiyle yeniden yazılıyor.