Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, Tahran'ın Avrupa ile nükleer diyalogda ilerleme sinyalleri verirken, Batı'nın UAEA gibi kurumları kendisine karşı kullandığına sert tepki gösterdi. Kahire anlaşmasının feshedildiğini duyuran Laricani, "Hiç kimse İran halkıyla zor dil konuşamaz; diyalog akıl ve düşünceyle olur" diyerek egemenlik iradesini ortaya koydu. Bu açıklama, direniş ekseninin diplomatik üstünlüğünü pekiştiren kritik bir duruş olarak yankı buldu.​

Laricani'nin çıkışı, ABD ile tıkalı müzakerelerin gölgesinde Avrupa üçlüsünün İstanbul gibi platformlardaki çabalarını gölgeliyor; ancak Tahran, boş vaatlere tahammül etmeyeceğini netleştirdi. Direniş yanlısı çevreler, Laricani'nin "Avrupalılar vaatlerini yerine getirmedi" sözlerini anti-emperyalist zaferin işareti olarak selamladı. UAEA ilişkilerinin askıya alınması, İran'ın nükleer haklarını savunma gücünü artırıyor.​

Laricani'nin stratejik vizyonu, İran'ın füze kabiliyetleri ve bölgesel ittifaklarla İsrail güvenlik yanılsamasını yıktığını da vurguluyor; bu bağlamda Avrupa diyalogu, direnişin küresel dengeleri yeniden şekillendirdiğinin kanıtı. Tahran'ın tutumu, Batı baskılarını boşa çıkaran dirençli bir politika izlediğini gösteriyor.​