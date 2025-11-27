  1. Ana Sayfa
İsrail Savunma Bakanı Katz, Golan Tepeleri’nde Kara Harekatı İhtimaline Dikkat Çekti

27 Kasım 2025 - 16:49
News ID: 1754892
İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Suriye’deki direniş güçlerinin Golan Tepeleri’ne yönelik kara harekatı düzenlemeyi ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Suriye’de direniş eksenine bağlı güçlerin Golan Tepeleri çevresinde kara harekatı planlarının önünde durmadığını söyledi. Katz, bu gelişmenin bölgedeki güvenlik ortamını karmaşıklaştırabileceğine dikkat çekti.

Bölgedeki gerilim, direniş güçlerinin sınır hattına yönelmesiyle birlikte artış gösterdi. İsrail ise bu ihtimale karşı savunma önlemlerini artırırken diplomatik girişimlerini hızlandırdı. Güvenlik uzmanları, olası bir kara harekatının bölgesel dengeleri sarsabileceği görüşünde.

İsrail yetkilileri, olası saldırı planlarına karşı hazırlıklı olduklarını ve gerekli adımları atacaklarını vurguladı. Bu durumun Orta Doğu’daki güç dengeleri üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği öngörülüyor.

