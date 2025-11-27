İsrail Savunma Bakanı Katz, Golan Tepeleri’nde Kara Harekatı İhtimaline Dikkat Çekti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Suriye’de direniş eksenine bağlı güçlerin Golan Tepeleri çevresinde kara harekatı planlarının önünde durmadığını söyledi. Katz, bu gelişmenin bölgedeki güvenlik ortamını karmaşıklaştırabileceğine dikkat çekti.

Bölgedeki gerilim, direniş güçlerinin sınır hattına yönelmesiyle birlikte artış gösterdi. İsrail ise bu ihtimale karşı savunma önlemlerini artırırken diplomatik girişimlerini hızlandırdı. Güvenlik uzmanları, olası bir kara harekatının bölgesel dengeleri sarsabileceği görüşünde.

İsrail yetkilileri, olası saldırı planlarına karşı hazırlıklı olduklarını ve gerekli adımları atacaklarını vurguladı. Bu durumun Orta Doğu’daki güç dengeleri üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği öngörülüyor.