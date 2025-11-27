  1. Ana Sayfa
Kahire’den Tahran’a Kritik Diyalog: Lübnan Gerilimini Azaltma Çabaları

27 Kasım 2025 - 17:00
Mısırlı yetkililer, Lübnan’daki tansiyonu düşürmek üzere Tahran ile doğrudan iletişim kurduklarını bildirdi. Girişim, İsrail ihlallerinin durması karşılığında Hizbullah’ın silahlarını devlete bırakmasını amaçlayan yeni bir anlaşmayı hedefliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati öncülüğünde başlatılan diplomatik temaslar, Lübnan sınırında yükselen gerilimi azaltmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kahire, Tahran ile yürüttüğü doğrudan görüşmelerde, Gazze modeline benzeyen bir çözüm üzerinde duruyor.

Bu çözümde, İsrail’in bölgede gerçekleştirdiği ihlallerin durdurulması karşılığında, Hizbullah’ın silahlarının devlete devredilmesi öngörülüyor. Böylece bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesi ve kalıcı bir ateşkes zemini oluşturulması hedefleniyor.

Diplomatik kaynaklar, sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, taraflar arasında güven tesisinin Lübnan ve çevresindeki barış için şart olduğunu belirtiyor. Bölgedeki direniş unsurları ise bu çabaların meşruiyetini ve halkın haklarını koruyacak şekilde ilerlemesini bekliyor.

Kahire’nin arabuluculuğunda gerçekleşen bu temasların önümüzdeki günlerde somut sonuçlara evrilmesi bölge için kritik önemde görülüyor.

