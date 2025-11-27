Gazze’de Direniş Güçleri İstismarcılara Karşı Geniş Operasyon Düzenledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-Savaş koşullarında halkın mağduriyetini sömüren unsurlara karşı Rada ekipleri sahaya indi. Bu operasyonla güvenlik açıkları kapatılırken, toplumsal dayanışma korunması hedefleniyor. Direniş güçleri, kaos ortamında haksız kazanç peşinde koşanlara göz açtırmayacağını netleştirdi.

Gazze sakinleri, Rada’nın müdahalesinin günlük hayatı rahatlattığını ifade ediyor. Operasyon kapsamında pek çok şüpheli yakalanırken, halkın güvenliği ön planda tutuluyor. Direniş ekseni, bu tür adımlarla bölgedeki istikrarı pekiştirme iradesini gösteriyor.