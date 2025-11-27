  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Gazze’de Direniş Güçleri İstismarcılara Karşı Geniş Operasyon Düzenledi

27 Kasım 2025 - 17:08
News ID: 1754899
Gazze’de Direniş Güçleri İstismarcılara Karşı Geniş Operasyon Düzenledi

Gazze Şeridi’ndeki Direniş Güvenliği’nin saha birimi Rada, savaşın yarattığı zorlukları fırsat bilen istismarcılara yönelik büyük bir operasyon başlattığını duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA-Savaş koşullarında halkın mağduriyetini sömüren unsurlara karşı Rada ekipleri sahaya indi. Bu operasyonla güvenlik açıkları kapatılırken, toplumsal dayanışma korunması hedefleniyor. Direniş güçleri, kaos ortamında haksız kazanç peşinde koşanlara göz açtırmayacağını netleştirdi.

Gazze sakinleri, Rada’nın müdahalesinin günlük hayatı rahatlattığını ifade ediyor. Operasyon kapsamında pek çok şüpheli yakalanırken, halkın güvenliği ön planda tutuluyor. Direniş ekseni, bu tür adımlarla bölgedeki istikrarı pekiştirme iradesini gösteriyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha