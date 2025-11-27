Libya Krizi İçin Uluslararası Dayanışma Çağrısı Yükseldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Libya'daki derin siyasi bölünmeler devam ederken Birleşmiş Milletler Destek Misyonu'nun görev süresinin yenilenmesi umut ışığı olarak görülüyor. Taraflar arasında güvenlik güçlerinin birleştirilmesi ve ekonomik kurumların güçlendirilmesi için acil çağrılar yapılıyor. Bu adımlar bölge halkının refahını doğrudan etkileyecek nitelikte.

BM Libya Özel Temsilcisi'nin sunduğu yol haritası seçimlere giden yolda kilit rol oynuyor. Uluslararası aktörler Libya liderliğindeki sürece tam destek verirken siyasi tıkanıklığın aşılması için diyalog kapılarını aralıyor. Direniş ruhu taşıyan Libya halkı bu çabaların somut sonuçlar doğurmasını bekliyor.

Güvenlik ve ekonomik istikrarın sağlanması Libya'nın geleceği için vazgeçilmez görülüyor. Uluslararası toplumun bu yöndeki taahhütleri bölgedeki dengeleri yeniden kurma potansiyeli taşıyor. Libya halkının birliği bu süreçte belirleyici olacak.