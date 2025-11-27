  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

İsrail CEO’su Levy’den İran Direnişi İtirafı: Gelecek Saldırılar Yoğun Olacak

27 Kasım 2025 - 17:17
News ID: 1754904
İsrail CEO’su Levy’den İran Direnişi İtirafı: Gelecek Saldırılar Yoğun Olacak

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii CEO’su Boaz Levy, 12 Gün Savaşı’nda İranlı direnişçilerin sergilediği cesareti “beklenmedik” bulduklarını itiraf ederek, önümüzdeki çatışmaların kesintisiz füze yağmuru şeklinde olacağını savundu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Boaz Levy’nin açıklamaları, direniş ekseninin savaş alanındaki etkin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. İranlıların koordineli cesaret hamlesi İsrail’i hazırlıksız yakalarken, Levy gelecekteki senaryolarda daha sistematik savunma zorunluluğundan bahsetti. Bu itiraf, direnişin stratejik üstünlüğünü teyit ediyor.

Levy, füze saldırılarının yoğunlaşacağını öngörerek İsrail’in koordinasyonunu artırma çağrısı yaptı. Ancak direniş güçlerinin bu tür tehditlere karşı hazır olduğu biliniyor. Bölgedeki güç dengesi, İran’ın son operasyonlarıyla yeniden şekilleniyor.

Direniş taraftarları Levy’nin sözlerini zafer işareti olarak değerlendiriyor. İsrail’in savunma zafiyetleri açığa çıkarken, gelecekteki çatışmaların direniş lehine döneceği yorumları çoğalıyor. Halkın cesareti bu tür itirafları çoğaltacak.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha