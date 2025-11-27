İsrail CEO’su Levy’den İran Direnişi İtirafı: Gelecek Saldırılar Yoğun Olacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Boaz Levy’nin açıklamaları, direniş ekseninin savaş alanındaki etkin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. İranlıların koordineli cesaret hamlesi İsrail’i hazırlıksız yakalarken, Levy gelecekteki senaryolarda daha sistematik savunma zorunluluğundan bahsetti. Bu itiraf, direnişin stratejik üstünlüğünü teyit ediyor.

Levy, füze saldırılarının yoğunlaşacağını öngörerek İsrail’in koordinasyonunu artırma çağrısı yaptı. Ancak direniş güçlerinin bu tür tehditlere karşı hazır olduğu biliniyor. Bölgedeki güç dengesi, İran’ın son operasyonlarıyla yeniden şekilleniyor.

Direniş taraftarları Levy’nin sözlerini zafer işareti olarak değerlendiriyor. İsrail’in savunma zafiyetleri açığa çıkarken, gelecekteki çatışmaların direniş lehine döneceği yorumları çoğalıyor. Halkın cesareti bu tür itirafları çoğaltacak.