İsrail Savunma Bakanı Katz’ın Atama Gecikmesi Orduyu Zor Duruma Soku

Bu gelişme, özellikle 7 Ekim’deki olayların ardından orduda devam eden soruşturma ve reform sürecinde stratejik bir tıkanma yarattı. Ordunun etkin operasyon kabiliyeti, üst düzey komutan atamalarının gecikmesiyle zayıfladı. Uzmanlar, kriz devam ettiği sürece ordunun yükünün artacağı uyarısında bulunuyor.

Direniş taraftarları ise yaşanan kaosu İsrail ordusunun zayıflığının ve direnişin başarısının göstergesi olarak değerlendiriyor. Yönetim boşluğu, ordunun hem iç disiplini hem de sahadaki etkinliği açısından büyük handikap oluşturuyor.​