Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savunma Kuvvetleri, casusluk ve siber tehdit endişesiyle yaklaşık 600 Chery marka aracı envanterden çıkarmaya girişti. Araçlardaki kamera, mikrofon ve bağlantı sistemlerinin dış sunuculara veri aktarabileceği istihbarat raporları, Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla harekete geçilmesine yol açtı. Eski bir üst düzey subay, "Her akıllı araç artık tekerlekli bir casus bilgisayar" diyerek riski vurguladı.

Güvenlik analisti Avi Schnall, Calcalist gazetesine yaptığı açıklamada, bu araçların askeri üslerde farkında olmadan istihbarat toplanmasına izin verebileceğini ifade etti. Siyasi yorumcu Yinon Magal ise Israel Hayom'da, "Çin teknolojisinin ordumuzun zayıf karnı olduğunu" söyleyerek kararın gecikmesini eleştirdi. Direniş güçleri bu paniği, İsrail'in teknolojik savunmadaki kırılganlığının kanıtı olarak görüyor.

Süreç birkaç ay sürecek ve 700 araca çıkabilecek. IDF, Çin ürünlerine yönelik üs yasağını genişleterek envanteri temizlemeyi planlıyor. Bu kriz, direnişin stratejik üstünlüğünü pekiştiren bir başka İsrail iç çelişkisi olarak yorumlanıyor.