Endonezyalı Dr. Yakin'den İran Övgüsü: Bilim ve Direnişte Eşsiz Model

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası Ehlibeyt Haber Ajansı'na konuşan Endonezya Hasanuddin Üniversitesi Su Ürünleri Çevresel Toksikoloji Profesörü Dr. Yakin, İran ziyaretinde ülkeyi bilimsel başarı ve ABD ile İsrail baskılarına karşı benzersiz direniş modeli olarak tanımladı.

Dr. Yakin, İran hakkındaki olumsuz imajların Tahran'ın bağımsız tutumunu kabul edemeyen çevrelerden kaynaklandığını söyledi. 12 Gün Savaşı'ndan sonra pek çok düşünürün İran'ın zulme karşı somut şekilde duran tek ülke olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

İstanbul konferansından sonra İran'ı yakından görmek için seyahat ettiğini açıklayan Dr. Yakin, 40 yılı aşkın yaptırımlara rağmen teknolojideki muazzam ilerlemeyi hayranlıkla karşıladı. İranlı araştırmacıların iletişimlerine verdiği hızlı yanıtları şaşırtıcı bulduğunu, Türk üniversitelerinden yanıt alamazken İran'da tam destek gördüğünü ifade etti.

İran'ı kirleticileri izleme ve mikroplastik parçacıklarını emme yöntemlerinde öncü gördüğünü dile getiren Dr. Yakin, Tahran'la bilimsel iş birliğinin Endonezya üniversitelerine yeni ufuklar açacağını savundu. İran ile Malezya dünyası arasındaki tarihi bilimsel ve kültürel bağlara dikkat çekerek bu ilişkilerin canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Merhum Ayetullah Maraşî Necefî Kütüphanesi ziyaretinin ilham verici olduğunu söyleyen Dr. Yakin, İranlı araştırmacıların ruhunun ülkenin gerçek sermayesi olduğunu belirtti. İran'ın stratejik geleceğe yönelik çalışmalarını Endonezya şehirleri için örnek model olarak niteledi.

Endonezyalılara İran'ı bizzat görme çağrısı yapan Dr. Yakin, İran Umre Plus programları önerdi. Bu programlarla hacıların İran'ın bilimsel ve kültürel gerçekliğini öğrenmesini istedi. İran'ı ileri bilim, derin kültür ve misafirperver halkıyla tanımlayan Dr. Yakin, gerçeğin ancak propaganda perdelerini aşmakla görülebileceğini ifade etti.