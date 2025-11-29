AB ile ABD Arasında Gümrük Vergisi Anlaşmasında Kritik Güvenceler İçin Görüşmeler Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- AB ile ABD arasında otomobil, yarı iletken ve ilaç ürünlerinde yüzde 15'lik bir gümrük vergisi anlaşması sağlandı. Ancak AB, ithalatta yaşanabilecek artışların yerli sanayiyi zayıflatmaması için ek güvenceler talep ediyor. AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic’in açıklamalarına göre, anlaşma AB Parlamentosu ve üye ülkelerin onay sürecinden geçecek ve etkiler yakından izlenecek. ABD tarafı vergi indirimi yoluna gitmez ise, AB karşı tedbir alma hakkını kullanacak. Özellikle Almanya gibi sanayi yoğun ülkelerin endişeleri dikkate alınarak, çelik ve alüminyum gibi stratejik sektörlerle ilgili müzakereler ise henüz tamamlanmadı. AB, bu süreçte ithalat artışının sektöre zarar vermemesi için sıkı denetim mekanizmaları uygulamaya kararlı. Anlaşma, iki taraf arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve transatlantik ticarette istikrar sağlama çabalarının parçası olarak görülüyor.